Еще 152 жителя Иркутской области заразились коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки заразились еще 152 человека. По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в целом, с начала пандемии официально подтверждено 361 774 случая инфицирования.

- За все время зарегистрировано 8881 (0) летальный случай, 958 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

При этом выздоровели 356 476 человек.

Важно! Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.

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