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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:20

На уборку улиц Иркутска после снегопада выйдет около 80 единиц техники

За ночь и утро с улиц вывезли 2500 тонн снега
Елена СИНИЦА
На уборку улиц Иркутска после снегопада выйдет около 80 единиц техники

На уборку улиц Иркутска после снегопада выйдет около 80 единиц техники

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Утром и до часа пик дорожные службы подмели проезжую часть магистральных улиц и обработали противогололедными материалами спуски, подъемы и повороты. После окончания снегопада на уборку дорог в Иркутске выйдет около 80 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Как только осадки прекратятся, продолжим механизированную уборку проезжей части. С утра подметаем тротуары вручную и с помощью тракторных щеток. В усиленном режиме ведем очистку остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, - рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Он добавил, что суммарно во всех районах города трудятся около 200 рабочих. Кроме этого, сообщается, что продолжается активный вывоз снега с улиц. За ночь и утро убрано 2500 тонн снега. В частности, расчистили такие улицы как Ширямова, Радищева, Сергеева, Авиастроителей, Касьянова, 2-я Железнодорожная, Урожайная, Баррикад, Депутатская и Марата.

Ранее сообщалось, что две дамбы введут в эксплуатацию в пострадавших от паводков районах Иркутской области.