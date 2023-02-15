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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:57

В Иркутской области на лесоавиационные работы направят 460 миллионов рублей

Эти деньги рассчитаны на 2023 год
Елена СИНИЦА
В Иркутской области на лесоавиационные работы направят 460 миллионов рублей

В Иркутской области на лесоавиационные работы направят 460 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", на все виды лесоавиационных работ в 2023 году выделено 459 миллионов рублей. В планах ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» объем работы по авиапатрулированию в количестве 3599 летных часов

.- На данный момент заключены контракты на тысячу летных часов десятью самолетами Ан-2 и на 2100 летных часов десятью легкомоторными самолетами, - говорят власти.

Кроме этого, продолжают действовать трехлетние контракты, которые были подписаны в 2021 году.

Уточняется, что также дополнительно для тушения лесных пожаров направят девять вертолетов Ми-8 на 650 летных часов. Для переброски сил и средств пожаротушения в северные районы будет заключен договор на самолет Ан-26 на 100 летных часов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что на уборку улиц Иркутска после снегопада выйдет около 80 единиц техники.