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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:44

Психолог рассказала, что нужно для успешного прохождения собеседования

Рекомендуется подготовить несколько шуток
Елена СИНИЦА
Психолог рассказала, что нужно для успешного прохождения собеседования

Психолог рассказала, что нужно для успешного прохождения собеседования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы успешно пройти любое собеседование, важно детально изучить всю информацию о новой компании, выучить имена ее руководителей, а также подготовить пару шуток. Такое мнение высказала NEWS.ru психолог Юлия Владис.

-Примерно за три-четыре часа до запланированного собеседования также важно попросту перестать о нем думать. Лучше уделить внимание физической нагрузке, - добавила она.

Что касается подготовки шуток, учтите, что они не должны быть слишком острые и саркастичные. Кроме этого, психолог рекомендует заранее подготовить ответы на часто задаваемые вопросы.

Помимо этого, утром, в день собеседования, устройте себе кардиотренировку, она поможет снять напряжение, добавила эксперт.

Перед кабинетом HR стоит несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы понизить уровень адреналина, отметила она.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что жителей города приглашают на наблюдение за соединением Венеры и Нептуна 15 февраля.