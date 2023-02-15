Психолог рассказала, что нужно для успешного прохождения собеседования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы успешно пройти любое собеседование, важно детально изучить всю информацию о новой компании, выучить имена ее руководителей, а также подготовить пару шуток. Такое мнение высказала NEWS.ru психолог Юлия Владис.

-Примерно за три-четыре часа до запланированного собеседования также важно попросту перестать о нем думать. Лучше уделить внимание физической нагрузке, - добавила она.

Что касается подготовки шуток, учтите, что они не должны быть слишком острые и саркастичные. Кроме этого, психолог рекомендует заранее подготовить ответы на часто задаваемые вопросы.

Помимо этого, утром, в день собеседования, устройте себе кардиотренировку, она поможет снять напряжение, добавила эксперт.

Перед кабинетом HR стоит несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы понизить уровень адреналина, отметила она.

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