Около 120 жителей Иркутска посетили занятия в "Школе садоводов" Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В выходные дни, 11 и 12 февраля, занятия в «Школе садоводов» посетили более 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Перед началом дачного сезона в «Школе садоводов» иркутяне могут получить новые знания и навыки, научиться выращивать на своих приусадебных участках растения, нетипичные для нашего климата: виноград, абрикосы, дальневосточные лианы, экзотические цветы, - рассказали в администрации Иркутска.

Отмечается, что посетить занятия могут все желающие - вход свободный. Теперь следующие уроки должны состояться 18 февраля в 10:00. Они проходят в актовом зале комитета по управлению Правобережным округом (ул. Марата, 14).

В этот раз садовод-опытник клуба им. А. К. Томсона Елена Князева расскажет о секретах агротехники выращивания томатов в открытом грунте, поведает о лучших сортах и защите растений.

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