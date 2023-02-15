Цена любви: в какую сумму обойдется свидание в Иркутской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Иркутскстат опубликовал довольно забавную статистику. Ведомство выяснило, в какую сумму встанет свидание для мужчин и женщин региона.

-В среднем свидание для девушки обойдется в 3 258 рублей, а для мужчины в три раза дороже - 9 530 рублей, - передает ведомство.

Так, в траты девушки входят платье (1 264 рубля), маникюр (916 рублей), стрижка (596 рублей). Мужчине также потребуется сходить в парикмахерскую (479 рублей), сдать в химчистку костюм (1 156 рублей).

Кроме этого, предполагается, что мужчина в качестве подарка купит книгу и цветы (480 и 1068 рублей соответственно). Также к тратам мужчины отнесли билеты в театр (970 рублей), ужин на две персоны (5 450 рублей) и проезд на такси (406 рублей).

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что более 30 мероприятий пройдут во время Белого месяца в Усть-Ордынском Бурятском округе.