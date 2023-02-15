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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:45

Врачи Иркутской области предложили создать телемедицинский гериатрический центр

Предложение озвучили на заседании областного парламента
Елена СИНИЦА
Врачи Иркутской области предложили создать телемедицинский гериатрический центр

Врачи Иркутской области предложили создать телемедицинский гериатрический центр

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В среду, 15 февраля, состоялось заседание областного парламента. На нем в ходе правительственного часа врачи Иркутской области предложили создать телемедицинский гериатрический центр. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

-Сейчас в регионе свыше 480 тысяч жителей от 60 лет и старше. Это почти четверть от всего населения Иркутской области. Именно поэтому государству необходимо принимать меры по увеличению продолжительности жизни старшего поколения и обеспечению их качественным уходом, - прокомментировала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Сейчас медицинские услуги пожилым людям оказываются в двух специализированных учреждениях – областном гериатрическом центре и в госпитале ветеранов войн.

Однако имеется дефицит кадров в отрасли для того, чтобы проводить очные консультации. В связи с этим медики области и предлагают создать телемедицинский гериатрический центр. Это особенно важно для тех пожилых людей, которые проживают в отдаленных территориях.

Предложения участников правительственного часа будут включены в проект постановления, который представят на мартовской сессии.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что около 120 жителей Иркутска посетили занятия в "Школе садоводов".