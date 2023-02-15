Врачи Иркутской области предложили создать телемедицинский гериатрический центр Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В среду, 15 февраля, состоялось заседание областного парламента. На нем в ходе правительственного часа врачи Иркутской области предложили создать телемедицинский гериатрический центр. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

-Сейчас в регионе свыше 480 тысяч жителей от 60 лет и старше. Это почти четверть от всего населения Иркутской области. Именно поэтому государству необходимо принимать меры по увеличению продолжительности жизни старшего поколения и обеспечению их качественным уходом, - прокомментировала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Сейчас медицинские услуги пожилым людям оказываются в двух специализированных учреждениях – областном гериатрическом центре и в госпитале ветеранов войн.

Однако имеется дефицит кадров в отрасли для того, чтобы проводить очные консультации. В связи с этим медики области и предлагают создать телемедицинский гериатрический центр. Это особенно важно для тех пожилых людей, которые проживают в отдаленных территориях.

Предложения участников правительственного часа будут включены в проект постановления, который представят на мартовской сессии.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что около 120 жителей Иркутска посетили занятия в "Школе садоводов".