Александр Ведерников призвал быстрее довести средства в районы Иркутской области на ремонт дорог

Александр Ведерников призвал довести средства на ремонт и содержание дорог в муниципалитеты как можно быстрее

Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в бюджет на 2023 год и последующие два. Расходы увеличены на 4,4 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда пойдут на ремонт и содержание дорог.

- Это наша инициатива – провести корректировку бюджета сейчас, чтобы быстрее направить средства в муниципалитеты, - прокомментировал председатель областного парламента Александр Ведерников. - Территории должны уже к концу февраля начать конкурсные процедуры до начала строительного сезона.

Также средства направлены на другие сферы. Например, на обновление учебников в школах, капремонты социальных учреждений, проектирование новых поликлиник. На строительство школ и садов тоже заложены деньги, например, на детский сад и школу в Жигалово, на проект строительства общежития там же в Жигалово, на проект здания учебного корпуса Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли поправки в бюджет во всех трех чтениях в рамках одного заседания.