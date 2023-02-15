15 февраля начальник генпрокуратуры по СФО Юрий Русанов провел личный прием граждан. Фото: ГП РФ по СФО

Начальник управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов провел личный прием граждан в городе Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГП РФ по СФО.

- В ходе рабочей поездки в Иркутскую область Юрий Русанов провел личный прием граждан. В его проведении участвовали прокурор области Андрей Ханько, прокуроры соответствующих городов и районов, - говорят в ведомстве.

К приему по видеосвязи подключились жители таких городов как Ангарск, Бодайбо, Братск, Зима, Нижнеудинск, Саянск, Тайшет, Тулун, Шелехов, а также из Баяндаевского, Нижнеудинского и Нукутского районов.

В частности, жители рассказали о ненадлежащем состояним дорог в населенных пунктах, отсутствим уличного освещения и звукового сопровождения для слабовидящей категории граждан на пешеходных переходах, ненадлежащем санитарное состояним помещений больниц.

Разрешение обращений поручено прокурору Иркутской области. Ход и результаты их рассмотрения находятся на контроле.