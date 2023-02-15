Надзорные органы СФО подвели итоги работы за 2022 год. Фото: ГП РФ по СФО

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу принял участие в коллегии прокуратуры Иркутской области. Об этом сообщает ГП РФ по СФО.

-Заседание состоялось 15 февраля. На нем были подведены итоги работы за 2022 год. В заседании участвовали начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов, прокурор области Андрей Ханько, работники прокуратуры, - говорят в ведомстве.

В частности, на заседании Юрий Русанов предложил в конструктивном режиме обсудить вопросы и проблемы, от разрешения которых зависит качество жизни и благосостояние жителей региона.

Рассказали на заседании и об успехах надзорных органов. Так, погашены долги по зарплате семи тысяч работников на сумму 714,8 миллиона рублей. Кроме этого, легализовано 195 случаев трудовых отношений граждан, восстановлены права 453 дольщиков. Также сообщается, что более 160 многодетных семей получили земельные участки, переселены из аварийных жилых домов 56 семей, в сфере регионального и местного нормотворчества оспорено свыше 2 тысяч незаконных нормативных правовых актов.

Кроме этого, как сообщили в ГП РФ по СФО, начальник управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов провел личный прием граждан в городе Иркутске. Прием прошел в онлайн-формате. Жители городов Иркутской области рассказали о проблемах региона. Например, были жалобы на ненадлежащее состояние дорог в населенных пунктах, отсутствие уличного освещения и звукового сопровождения для слабовидящей категории граждан.