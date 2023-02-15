Путешественники из Иркутска завершили экспедицию вокруг Байкала на вездеходах. Фото: соцсети Михаила Петрова

Недавно путешественники из Иркутска завершили экспедицию вокруг Байкала на вездеходах. Впечатлениями поделился один из ее участников Михаил Петров в своих социальных сетях.

- В итоге прошли маршрут за семь дней и четыре часа - 1530 километров, потратили 900 литров бензина. Считаю, что экспедиция прошла успешно и уверен нам засчитают рекорд России. В пути не было сильных поломок, только у прицепа дважды отламывалось дышло, - рассказал Петров.

По его словам, повезло им и с погодой. Всегда было солнце, а самой холодной ночью температура воздуха опустилась до -25 градусов.

Однако экспедиторы один раз провалились под лед одним колесом, но благополучно вытащили машину и поехали дальше. - Теперь я могу смело сказать, что на Байкале я был абсолютно везде, на каждом его берегу. Вы не представляете какой он огромный и величественный, опасный и красивый. Это реально море, а не озеро, - добавил он.