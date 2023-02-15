23 февраля в Тайшете пройдет автомобильный пробег Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 февраля в Тайшете состоится автомобильный пробег в честь Дня защитников Отечества. Об этом сообщает "Тайшет24".

-Все желающие собираются на улице Горького вблизи микрорайона "Центральный". Автопробег посвящается 105-й годовщине образования Российской армии и Военно-морского флота, - говорят организаторы.

Мероприятие состоится с 13:00 до 15:00, уточнили в администрации Тайшетского городского поселения.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, путешественники из Иркутска завершили экспедицию вокруг Байкала на вездеходах. Они прошли маршрут за семь дней и четыре часа - 1530 километров, потратили 900 литров бензина.

Серьезных поломок на маршруте не произошло. Однако один раз машина провалилась под лед одним колесом. Но машину удалось благополучно достать. С погодой экспедиторам тоже повезло, все время светило солнце.