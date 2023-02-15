Диетолог развеяла миф о сале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отрицательная калорийность свиного сала, при которой организм тратит на переваривание больше энергии, чем получает, — не больше, чем миф. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.

- Сало - концентрированный источник энергии для тех, кто занят тяжелым физическим трудом, подвержен чрезмерным нагрузкам. Оно содержит витамины A,E, полезных жирных кислот, хотя в нем намного больше вредящих сердечно-сосудистой системе трансжиров, — подчеркнула Круглова.

Эксперт отметила, что в продукте также есть витамины A, E и ненасыщенные жирные кислоты. По ее словам, сало может принести пользу, если употреблять не больше 20 граммов за один прием пищи.

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