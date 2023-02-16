Погода в Иркутске 16 февраля 2023: прогноз синоптиков

Синоптики предупредили иркутян об осадках в Иркутске 16 февраля 2023
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Иркутске 16 февраля 2023 будет облачной, а еще синоптики обещают небольшой снег. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.
- Погода в Иркутске 16 февраля 2023 ожидается также с северо-западным ветром, его скорость составит днем 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Днем температурные показатели будут колебаться от -8 до -10 градусов.
Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 725 миллиметров ртутного столба, влажность повышенная – 78%. Погода в Иркутской области 16 февраля также предполагает небольшой снег в районах, облачность будет переменной. Скорость ветра с юго-запада и северо-запада составит 5-10 м/с.
Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут -7…-12, если небо закроют облака, похолодает до -17…-22.
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