Итоги работы за 2022 год подвели на коллегии в прокуратуре Иркутской области. Фото: Управление Генеральной прокуратуры России по СФО

В Иркутске 15 февраля прошла коллегия прокуратуры Иркутской области. Во время заседания специалисты ведомства отчитались о проделанной в минувшем 2022 году работе. КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области, что в коллегии участвовал начальник управления Генеральной прокуратуры России по СФО Юрий Русанов.

Итак, что же сделано в 2022-ом при контроле и непосредственном участии сотрудников прокуратуры региона? Возвращено больше 714 миллионов рублей долгов по зарплатам, восстановлены права 453 дольщиков, из аварийных домов смогли переселиться 56 семей, больше 160 многодетных семей получили землю. Также около двухсот трудовых отношений стали легальными.

- После прокурорских проверок было возбуждено 177 уголовных дел, - рассказал прокурор Иркутской области Андрей Ханько. – На первом месте всегда была защита детей. Удалось помочь получить из бюджета региона 400 миллионов рублей на жизненно необходимые лекарства для них. Также больше двух миллионов рублей было получено родителями в качестве выплат, в которых изначально органы соцзащиты отказали.

Отмечалось, что прокуроров беспокоят случаи гибели детей на пожарах. Уже в 2023 погибло семеро несовершеннолетних. Специалисты будут кардинально пересматривать проведение профилактических мероприятий.

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