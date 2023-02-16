Детсад на 90 мест построят в поселке Центральный Хазан Зиминского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Центральный Хазан, что в Зиминском районе Иркутской области, построят новый детский сад. Его смогут посещать сразу 90 детей. КП-Иркутск стало известно, что власти муниципалитета уже подготовили необходимые документы для строительства дошкольного учреждения.

Планируется возведение объекта в 2024-2025 годах. Также в поселке рассмотрят вопрос о строительстве пищевого блока для профессионального училища №39. Столовая образовательного учреждения сгорела в минувшем году.

Напомним, ранее в Иркутске сообщили, что больше ста человек пришли на занятие в Школу садоводства. Заинтересованным сибирякам рассказывали, как вырастить у себя на участке нетипичные для нашего региона растения.Узнали, когда пройдет следующее занятие - подробности. А еще в областном центре иркутянин накануне разбил семь автомобилей - подробности.