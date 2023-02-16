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НовостиОбщество16 февраля 2023 3:15

В иркутском МЧС прокомментировали прогнозы о возможных подземных толчках

Жителей Иркутской области просят не распространять слухи о возможном землетрясении
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жителей Иркутской области просят не распространять слухи о возможном землетрясении

Жителей Иркутской области просят не распространять слухи о возможном землетрясении

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утро 16 февраля в Приангарье и соседней Бурятии началось с подземных толчков. На этот раз сибирский "будильник" сработал в 10:35. На "дрожь" земли уже пожаловались жители Иркутска, Шелехова, Ангарска и Улан-Удэ. Вслед за впечатлениями от произошедшего в соцсетях начали появляться якобы прогнозы о надвигающихся землетрясениях. В связи с этим к пользователям сети обратились в ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Уважаемые жители региона, ни в коем случае нельзя выдумывать и передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения, - отмечают в ведомстве. - Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу.

Напомним, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, в 10:35:41 по иркутскому времени было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого располагался в акватории Байкала, в 18 километрах от Большого Голоустного. Сила толчков в нем составила 5,9 баллов, в Иркутске - 3 балла.