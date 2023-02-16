«Ростелеком» провел иркутских школьников по безопасным дорогам интернета. Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» и Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева совместно провели образовательную акцию «По дорогам интернета». Мероприятие приурочили к Всемирному дню безопасного интернета, который отмечался 13 февраля. Цель уроков — научить иркутских школьников ответственно пользоваться Всемирной сетью.

Специалист по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Буравцев рассказал детям о правилах формирования собственной онлайн-среды: как свободно путешествовать по интернету, посещать разные сайты и при этом чувствовать себя в полной безопасности. Специалист компании ответил на вопросы школьников, которые интересовались, возможно ли культурно и этично вести личные аккаунты в социальных сетях, в то время, когда более популярны вызывающие посты и фотографии. Участники мероприятия учились надежно защищать персональные данные, грамотно придумывать, менять и хранить пароли.

«Интернет предоставляет ученикам большие возможности. И дети все больше времени проводят в Сети, — отметил Константин Буравцев. — Кроме удобств, которые приносят в нашу жизнь виртуальные технологии, там же существует немало реальных угроз. Осторожность и понимание основных принципов безопасного цифрового поведения, помогут школьникам избежать больших проблем».

«Детям нужно твердо знать основные «нельзя»: соглашаться на личную встречу с людьми, с которыми познакомились в интернете, так как под маской виртуального друга зачастую скрывается злоумышленник; размещать в интернете фотографии, по которым можно вычислить место проживания и увидеть, что находится дома; публиковать в сети чужие фотографии и сведения без разрешения их хозяина; заходить на незнакомые сайты, открывать неизвестные файлы и совершать покупки без разрешения взрослых», — отметила сотрудник библиотеки Елена Рекун.

Она познакомила детей с изданиями, которые дают конкретные практические советы: как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана, выбрать правильную линию поведения в интернете. Одна из таких — книга Станислава Макарова «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», которую «Ростелеком» выпустил в 2022 году.

«Мы обратили внимание детей на то, что при общении в интернете следует быть дружелюбными с другими пользователями, не следует пытаться повторять поступки “героев” популярных роликов. Во-первых, это может быть опасно для жизни ребенка, во-вторых, далеко не все, что мы читаем и видим в Сети, является правдой. И главное — неприятностей можно избежать. Человек сам выбирает, с кем и о чём переписываться, — подчеркнула Татьяна Максоева, заместитель директора Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева. — Кроме этого, напомнили учащимся, что видеоигры могут вызвать зависимость, а это очень плохо для их здоровья и развития. Важно научиться прекращать играть и выключать компьютер».