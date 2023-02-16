Утром 16 февраля на Глазковском мосту в Иркутске сломался автобус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 16 февраля на Глазковском мосту образовалась пробка образовалась продолжительная пробка. Причиной затора стал автобус № 3, который не смог продолжить маршрут «Аэропорт» - «Областная больница» из-за поломки и вынужденно остановился в правой полосе движения по направлению из центра города. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность дорог в целом на 7 баллов.

По данным на 12:00, концентрация заторов в областном центре составляет 5 баллов. Традиционно на левом берегу «стоят» улицы Маяковского, Джамбула, Железнодорожная, Боткина, а также Спортивный переулок. На правом берегу автомобилисты попали в пробки на Декабрьских Событий, Тимирязева, Депутатской и Рабочей. Также затруднено движение по улице Карла Маркса в районе областной стоматологической клиники.

Напомним, по данным ученых Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, 16 февраля в 10:35:41 по иркутскому времени было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого располагался в акватории Байкала, в 18 километрах от Большого Голоустного. Сила толчков в нем составила 5,9 баллов. В Иркутске ощущалось 3 балла.