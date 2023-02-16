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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:13

Приют для бездомных собак предложили создать в Иркутском районе

За год на его территории отловлено 518 бродячих псов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Приют для бездомных собак предложили создать в Иркутском районе

Приют для бездомных собак предложили создать в Иркутском районе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приют для собак предложили создать в Иркутском районе. За 2022 год на его территории было отловлено 518 бродячих псов, однако заявки от поселений, а также жалобы от местных жителей продолжают поступать регулярно, сообщают в пресс-службе администрации.

– Вопрос с отловом безнадзорных животных на территории Иркутского района стоит крайне остро, - отметила председатель КУМИ Мария Халтаева. - Объема выделяемых субъектом средств недостаточно. Кроме этого, значительное количество животных обитает на территориях СНТ и ДНТ, но согласно позиции службы ветеринарии отлов может производиться только в границах населенных пунктов, а садоводческие товарищества таковыми не являются. Мы видим решение проблемы в строительстве приютов и содержанию там животных без возможности возвращения.

Согласно законодательству, руководство садоводств и дачных товариществ должно самостоятельно отлавливать бродячих собак и кошек. В администрации Иркутского района прозвучала инициатива делать это совместными усилиями. Также будет рассмотрено предложение о создании некоммерческой организации, которая бы могла получить грант от государства на создание питомника.