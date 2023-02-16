Всего на 45 человек сократилось население Братска за счет миграции в 2022 году

Всего на 45 жителей стало меньше в Братске за счет переехавших в 2022 году жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В северной столице Приангарья подвели итоги миграции за 2022 год. Таким образом, переехавших из Братска оказалось на 45 меньше, чем обосновавшихся здесь. Вместе с этим специалисты все же прослеживают сокращение населения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Тенденция по оттоку, которая раньше была - минус тысяча, минус полторы тысячи человек - она переломлена, - отметил заместитель мэра по экономике Братска Александр Яковлев.

Стоит отметить, что в последний раз «плюс» в городе фиксировали в 2020 году. Тогда число местных жителей увеличилось на 370 за счет приезжих. В 2021 году отток населения составил минус 75 человек.

В числе причин, которые способствовали стабилизации миграционных процессов - появление новых рабочих мест за счет открытия новых предприятий.

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