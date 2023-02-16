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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:37

Более 30 машин расчищали дороги Иркутска от снега ночью 16 февраля

За сутки с улиц города вывезено 2500 тонн снега
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 30 машин расчищали дороги Иркутска от снега ночью 16 февраля

Более 30 машин расчищали дороги Иркутска от снега ночью 16 февраля

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Этой ночью на столицу Приангарья обрушился сильный снегопад. Не дожидаясь восхода солнца на работу вышли сотрудники дорожных служб. Болле 30 машин с плужными очистителями расчищали проезжие части и сдвигали сугробы к обочинам. Также выполнялась механизированная уборка тротуаров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Техника и люди работают круглосуточно. Несмотря на то что небольшой снег еще идет, продолжаем уборку города безостановочно, - отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Автогрейдеры устраняют снежный накат. Вручную работники очищают остановки, тротуары, пешеходные переходы и лестницы. Парки, скверы и другие общественные пространства приводят в порядок около 120 человек.

За работой дорожных машин можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.

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