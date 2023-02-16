Более 30 машин расчищали дороги Иркутска от снега ночью 16 февраля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Этой ночью на столицу Приангарья обрушился сильный снегопад. Не дожидаясь восхода солнца на работу вышли сотрудники дорожных служб. Болле 30 машин с плужными очистителями расчищали проезжие части и сдвигали сугробы к обочинам. Также выполнялась механизированная уборка тротуаров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Техника и люди работают круглосуточно. Несмотря на то что небольшой снег еще идет, продолжаем уборку города безостановочно, - отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Автогрейдеры устраняют снежный накат. Вручную работники очищают остановки, тротуары, пешеходные переходы и лестницы. Парки, скверы и другие общественные пространства приводят в порядок около 120 человек.

За работой дорожных машин можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маму и папу могут посадить в тюрьму»: как мошенники выудили у 11-летнего школьника 200 тысяч рублей родительских сбережений. (подробности)

Разряд пронзил с головы до пят: нательный крестик чудом отвел удар молнии от сердца сибиряка. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08