В Иркутске проведут конференцию, посвященную истории татарского и башкирского народов Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 февраля в столице Приангарья запланирована XII историческая научно-практическая конференция. Всех желающих приглашают в библиотеку имени И.И. Молчанова-Сибирского, здание которой располагается по улице Лермонтова. Организатором мероприятия выступает Татаро-башкирский культурный центр, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Конференция пройдет под лозунгом «Мы память бережем о подвигах былых, с мечтой о мире сохраним потомкам», - рассказали в мэрии.

Мероприятие будет интересно иркутянам, увлекающимся историей и культурой народов России. Начало в 12.00. Ознакомиться с подробной программой можно ЗДЕСЬ.