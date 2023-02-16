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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:46

В Иркутске проведут конференцию, посвященную истории татарского и башкирского народов

Мероприятие состоится 19 февраля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Иркутске проведут конференцию, посвященную истории татарского и башкирского народов

В Иркутске проведут конференцию, посвященную истории татарского и башкирского народов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 февраля в столице Приангарья запланирована XII историческая научно-практическая конференция. Всех желающих приглашают в библиотеку имени И.И. Молчанова-Сибирского, здание которой располагается по улице Лермонтова. Организатором мероприятия выступает Татаро-башкирский культурный центр, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Конференция пройдет под лозунгом «Мы память бережем о подвигах былых, с мечтой о мире сохраним потомкам», - рассказали в мэрии.

Мероприятие будет интересно иркутянам, увлекающимся историей и культурой народов России. Начало в 12.00. Ознакомиться с подробной программой можно ЗДЕСЬ.