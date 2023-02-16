Депутаты ЗС утвердили изменения в бюджет Иркутской области на 2023 год Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Приангарье в рамках 64-й сессии парламентарии приняли законопроект об изменениях в региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Общий объем доходов регионального бюджета утвержден в сумме 249,3 миллиарда рублей.

Вместе с этим расходы увеличены на 4,4 миллиарда рублей - до 272 миллиардов. Большая часть из них направлена на реализацию программы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений». Спикер Законодательного Собрания Александр Ведерников заявил, что необходимо оперативно направить средства дорожного фонда в муниципалитеты, чтобы в конце месяца были начаты аукционы по поиску подрядчиков.

Кроме того, более 400 миллионов выделено на развитие образования, столько же - на противодействие ЧС, около 30 миллионов - на здравоохранение, более 40 миллионов - на развитие культуры.

Напомним, по данным ученых Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, 16 февраля в 10:35:41 по иркутскому времени было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого располагался в акватории Байкала, в 18 километрах от поселка Большое Голоустное. Сила толчков в нем составила 5,9 баллов. В Иркутске ощущалось 3 балла.