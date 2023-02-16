Троллейбус нового поколения «Адмирал» впервые вышел на маршрут в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

У иркутских пассажиров появилось возможность опробовать троллейбус нового поколения 6281 «Адмирал». Он прибыл в столицу Приангарья из Москвы еще в декабре прошлого года, но впервые вышел на маршрут сегодня, 16 февраля.

За счет вынесенной наверх батареи, в салоне этого троллейбуса больше места. За раз в нем поместятся 97 человек. Пассажирская машина практически полностью собрана из комплектующих российского производства, имеет низкое потребление электроэнергии, оснащена системой климат-контроля салона и кабины водителя. К тому же, «Адмирал» отличается увеличенным автономным ходом и способен преодолевать более 20 километров пути по дорогам, не оборудованным контактной сетью.

Также из плюсов: комфорт для маломобильных граждан. Комплектация подразумевает выдвижной пандус, специальное место для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения. При посадке меняется наклон и уровень пола.

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