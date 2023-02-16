Иркутян приглашают на выставку «Погода и приборы: путь сквозь время» Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В Иркутском краеведческом музее запанирована выставка «Погода и приборы: путь сквозь время». Она посвящена всемирному метеорологическому дню и дню работников гидрометеорологической службы России. Жителей и гостей города приглашают открытие, которое состоится 21 февраля в 14:00 в отделе природы.

- Вы увидите исторические документы Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, - рассказали специалисты музея. - Среди них - метеорологическая книга наблюдений иркутянина Никиты Канаева 1744-1746 годов, книжка наблюдений за погодой в апреле 1880 года, летопись Главной физической обсерватории 1894 года, фотографии директоров организации - Эдуарда Штеллинга, Аркадия Вознесенского, Владимира Шостаковича.

Также среди представленных аппаратов: различные термометры, чашечный анемометр, барометр анероид, гигрометр, гигрограф.

Напомним, 19 февраля в столице Приангарья запланирована XII историческая научно-практическая конференция под лозунгом «Мы память бережем о подвигах былых, с мечтой о мире сохраним потомкам». Всех желающих приглашают в библиотеку имени И.И. Молчанова-Сибирского, здание которой располагается по улице Лермонтова. Организатором мероприятия выступает Татаро-башкирский культурный центр.

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