Стоимость проезда вырастет по маршрутам №28, №28р и № 46 в Иркутске с 14 марта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Жителей столицы Приангарья вновь предупреждают об изменении тарифов в общественном транспорте. Повышение стоимости проезда по муниципальным маршрутам Иркутска объявил перевозчик. Это касается сразу трех рейсов, сообщают на официальном портале администрации областного центра.

Повышение стоимости проезда по муниципальным маршрутам Иркутска

- С 14 марта 2023 года будет изменен тариф на проезд по муниципальным маршрутам № 28 «Иркутск 2 - Цирк», № 28р «Ц.Рынок – Иркутск-2» и № 46 «м/р Березовый – ул. Воровского – Авиазавод», - отметили в мэрии.

Повышение стоимости проезда по муниципальным маршрутам Иркутска этой весной будет незначительным и составит 5 рублей. Так, поездка обойдется в 30 рублей до 20:00 часов и в 35 рублей после 20:00 часов.

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