16 февраля жители Иркутской области почувствовали землетрясение. Фото: телеграм-канал "Землетрясения в Байкальском регионе"

Жители Иркутской области давно привыкли к тому, что на территории региона происходят землетрясения. Так что не опять, а снова: в четверг, 16 февраля, иркутяне могли ощутить толчки от землетрясения.

- Эпицентр был в акватории озера Байкал, ориентировочно в 18 километрах от Большого Голоустного, - комментируют в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.

Энергетический класс землетрясения - 11.8

Так, на таких территориях как Большое Голоустное, Введенщина землетрясение достигала 4 баллов, Чистые Ключи, СНТ Жаворонки - 3-4 балла, Иркутск, Марково, Малая Топка, Шелехов - 3 балла, Ангарск, Улан-Удэ, Белореченский - 2 балла.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что более 30 машин расчищали дороги Иркутска от снега ночью 16 февраля. Техника и люди работают круглосуточно. За сутки с улиц города вывезено 2500 тонн снега.