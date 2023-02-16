МЧС предупредил жителей Иркутской области о ветре и метели 17 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным областного МЧС, 17 февраля в Иркутской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Также местами возможен небольшой снег.

- Утром и днем в Тайшетском, Чунском и северо-западных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, юго-западный, днём в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, - рассказали в ведомстве.

Также возможны порывы ветра до 19 м/с и метели. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до -25 градусов, а при прояснении - до -35. Днем температура будет не ниже -23 градусов.

В Иркутске также существенных осадков не ожидается. Прогнозируется переменная облачность, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью будет -21,-23°, днем -8,-10°.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что более 30 машин расчищали дороги Иркутска от снега ночью 16 февраля.