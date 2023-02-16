11-летний ребенок пострадал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Происшествие случилось накануне, 15 февраля, в вечернее время на 91 километре автодороги Иркутск–Усть-Ордынский–Жигалово, - говорят в ведомстве.

По предварительным данным, 39-летний мужчина ехал за рулем «Тойота Краун», вблизи деревни Олой он выехал на встречку и столкнулся с авто «Лада Ларгус», за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

Как итог, оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Также среди пострадавших 11-летний ребенок, который был пассажиром «Лада Ларгус». Ребенка доставили в медучреждение с переломом бедра и ключицы.

Выяснилось, что хозяин иномарки был в пьяном состоянии. Однако он утверждает, что выпил уже после происшествия.

Сейчас полиция выясняет все причины и условия произошедшего.

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