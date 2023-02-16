Еще 168 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 16 февраля 2023 года в Иркутской области коронавирусом заразились еще 168 жителей. Такие данные приводит пресс-служба местного Роспотребнадзора.

-Также зафиксирован один летальный случай из-за коронавируса и три - от сопутствующих заболеваний, - добавили в ведомстве.

С начала пандемии в Иркутской области официально подтверждено 361942 случая новой коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 8882 летальных случая, 961 случай – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровели 356 582 человека.

Для того, чтобы снизить риски заражения, в областном Роспотребнадзоре рекомендуют надевать маски в общественных местах, в том числе и в транспорте. Кроме этого, стоит пользоваться средствами дезинфекции рук, своевременно прививаться и ревакцинироваться.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что за сутки, 15 февраля, жители Иркутской области лишились семи миллионов из-за мошенников.