В Иркутске ищут мужчину и женщину, укравших деньги из дома на улице Пискунова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции Иркутска разыскивают лиц, похитивших деньги из комнаты в доме на улице Пискунова, 142/1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Все случилось 3 декабря 2022 года, ориентировочно с 18:00 до 22:00, - сказали в ведомстве.

Оперативники региона изучили записи с камер видеонаблюдения. Камеры, находящиеся в доме, установили, что к происшествию причастны мужчина и женщина на кадре.

Сыщики призывают разыскиваемых самостоятельно явиться в полицию для дачи пояснений.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 11-летний ребенок пострадал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе. По предварительным данным, 39-летний мужчина ехал за рулем «Тойота Краун» вылетел на встречку, после этого он столкнулся с авто «Лада Ларгус», за рулем которого находилась 39-летняя женщина. В результате пострадали водители и 11-летний пассажир отечественной машины.

Также полицейские просят граждан, обладающих какой либо информацией о событии сообщить в дежурную часть 8 (3952) 35-01-01 или 02 (с мобильного 102).

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