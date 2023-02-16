Избил клюшкой насмерть: в Иркутске местного жителя осудили за убийство Фото: СУ СКР по Иркутской области

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве.

-В июле 2022 года подсудимый решил сделать замечание незнакомым мужчинам, которые пили алкоголь во дворе. На фоне этого между ним и распивавшими алкоголь возник конфликт. Мужчине (подсудимому) не захотелось закончить конфликт мирно, поэтому он поднялся домой, взял хоккейную клюшку и ей избил 37-летнего потерпевшего. Тот скончался, - рассказали в следственном комитете области.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали сотрудники полиции. Хоккейную клюшку, которая стала орудием убийства, нашли следователи местного следкома в подвале одного из жилых домов.

Суд приговорил иркутянина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

Также суд удовлетворил исковые требования родителей погибшего. С злоумышленника взыщут 1 миллион рублей за моральный вред