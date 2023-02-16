14 февраля на Братском водохранилище спасли четырех рыбаков Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области эвакуировали со льда Братского водохранилища четырех рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 14 февраля вечером в МЧС позвонил житель Братска и сообщил о том, что ему и его товарищам необходима помощь, - рассказали в ведомстве.

Рыбаки выехали на лед Братского водохранилища, а на заливе Каменный они застряли, машина сломалась. Назвать точное местоположение свое они так и не смогли. Спасателям пришлось выяснять геолокацию с помощью приложения, которое определяет его по номеру телефона.

Примерно в течение 40 минут рыбаков нашли и эвакуировали в Братск, автомобиль же остался на льду. Его собственник будет привлечен к административной ответственности за выезд на лед, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ищут мужчину и женщину, укравших деньги из дома на улице Пискунова.