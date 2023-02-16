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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:35

14 февраля на Братском водохранилище спасли четырех рыбаков

Свое местоположение они назвать не могли
Елена СИНИЦА
14 февраля на Братском водохранилище спасли четырех рыбаков

14 февраля на Братском водохранилище спасли четырех рыбаков

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области эвакуировали со льда Братского водохранилища четырех рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 14 февраля вечером в МЧС позвонил житель Братска и сообщил о том, что ему и его товарищам необходима помощь, - рассказали в ведомстве.

Рыбаки выехали на лед Братского водохранилища, а на заливе Каменный они застряли, машина сломалась. Назвать точное местоположение свое они так и не смогли. Спасателям пришлось выяснять геолокацию с помощью приложения, которое определяет его по номеру телефона.

Примерно в течение 40 минут рыбаков нашли и эвакуировали в Братск, автомобиль же остался на льду. Его собственник будет привлечен к административной ответственности за выезд на лед, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ищут мужчину и женщину, укравших деньги из дома на улице Пискунова.