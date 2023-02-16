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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:12

В Иркутске отремонтируют свыше 5 километров улицы Полярной

Асфальтовое покрытие обновят на участке от Воровского до проезда Моторный
Елена СИНИЦА
Асфальтовое покрытие обновят на участке протяженностью 5,5 километра от Воровского до проезда Моторный

Асфальтовое покрытие обновят на участке протяженностью 5,5 километра от Воровского до проезда Моторный

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Более 5 километров улицы Полярной отремонтируют в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В этом году самым протяженным объектом, который отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», станет улица Полярная. Асфальтовое покрытие обновят на участке протяженностью 5,5 километра от Воровского до проезда Моторный, - говорят в администрации.

По итогам конкурсных процедур определен подрядчик. Ремонт улицы Полярной выполнит МУП «Иркутскавтодор». Сначала организация выполнит демонтажные работы, а затем обустроит основание дороги и тротуары.

Также в планах восстановление элементов ливневой канализации. Во время ремонта укрепят обочины, заменят бордюры и ограждения. Будут заасфальтированы проезжая часть и тротуары.

Обустроят и остановочные павильоны. На улице обновят освещение. Рядом с пешеходными переходами смонтируют «лежачих полицейских».

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что стоимость проезда вырастет по маршрутам №28, №28р и № 46 в Иркутске с 14 марта.