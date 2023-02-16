В Иркутске отремонтируют свыше 5 километров улицы Полярной

Асфальтовое покрытие обновят на участке протяженностью 5,5 километра от Воровского до проезда Моторный Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Более 5 километров улицы Полярной отремонтируют в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В этом году самым протяженным объектом, который отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», станет улица Полярная. Асфальтовое покрытие обновят на участке протяженностью 5,5 километра от Воровского до проезда Моторный, - говорят в администрации.

По итогам конкурсных процедур определен подрядчик. Ремонт улицы Полярной выполнит МУП «Иркутскавтодор». Сначала организация выполнит демонтажные работы, а затем обустроит основание дороги и тротуары.

Также в планах восстановление элементов ливневой канализации. Во время ремонта укрепят обочины, заменят бордюры и ограждения. Будут заасфальтированы проезжая часть и тротуары.

Обустроят и остановочные павильоны. На улице обновят освещение. Рядом с пешеходными переходами смонтируют «лежачих полицейских».

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что стоимость проезда вырастет по маршрутам №28, №28р и № 46 в Иркутске с 14 марта.