В 2023 году в Зиминском районе отремонтируют детскую поликлинику Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно "КП-Иркутск" капремонт филиала детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» в городе Зиме, проведут в 2023 году.

- На работы выделят 11 миллионов рублей, объявлен аукцион на определение подрядчика, - говорят власти.

Также сообщается, что продолжаются ремонтные работы в поликлинике в микрорайоне Ангарский. В частности, на 2023 год запланированы ремонт инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, видеонаблюдения), отделочные работы.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске отремонтируют свыше 5 километров улицы Полярной. Асфальтовое покрытие обновят на участке от Воровского до проезда Моторный. Ремонт улицы Полярной выполнит МУП «Иркутскавтодор». Сначала организация выполнит демонтажные работы, а затем обустроит основание дороги и тротуары.