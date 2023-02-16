Здание школы №10 в Зиме откроют в новом учебном году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в Зиме новое здание школы №10 откроют в новом учебном году. Строительные работы начались 2020 году. - Прежнее здание, 1965 года постройки, не отвечало современным требованиям, предъявляемым к таким учреждениям, - рассказывают власти.

В результате было принято решение возводить по типовому проекту новое здание на 352 места общей площадью 11,5 тысячи квадратных метра. В новом учреждении будут спортивный и актовый залы, хореографическая студия, 20 учебных кабинетов, пищеблок, кабинет для дополнительного образования.

На данный момент ведутся отделочные работы, настил полов в спортивном зале, покраска и роспись стен, устройство вентиляционной системы, сборка мебели и оборудования. Готовность объекта достигает 90%.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2023 году Братский филиал Байкальского госуниверситета не будет набирать студентов.