В Иркутске задержали курьера, помогавшего телефонным мошенникам Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции Иркутской области поймали курьера, который оказывал помощь в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть полиции обратилась пенсионерка с заявлением о том, что мошенники обманули ее и забрали у нее более 100 тысяч рублей, - говорят в ведомстве.

Как выяснилось, женщине позвонили мошенники, которые убедили, что ее внучка якобы попала в ДТП. Злоумышленники уверяли пенсионерку, что последствия очень серьезные. Чтобы разрешить конфликт, пенсионерке предложили отдать все свои сбережения.

После этого ей сообщили, что вскоре приедет курьер и заберет всю сумму. Мужчина-курьер работал не один, а с напарником. Последний в свою очередь переписывался с так называемыми "заказчиками".

Иркутянин забирал деньги у пожилых людей. Однако, курьеры решили обмануть мошенников. Сообщники решили не переводить деньги телефонным мошенникам, а оставлять себе. Украденную сумму они поделили между собой.

В результате полиция задержала двух мужчин.