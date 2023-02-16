В Иркутской области стартует творческий конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области рассказал, что в регионе стартует ежегодный творческий конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа». Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Благотворительная акция проводится в регионе уже 11 лет. За это время в Главк поступило около 2500 игрушек, - говорят в ведомстве.

Эти работы станут частью специализированной выставочной экспозиции. Посетить ее смогут все желающие.

Участником конкурса также может стать любой житель Иркутской области. Для этого требуется своими руками сделать игрушку из текстиля, пластика, бумаги, дерева или другого материала. Важно, чтобы сделанная игрушка отражала специфику службы стража порядка.

Работы можно отнести в органы внутренних дел по месту жительства до 7 апреля 2023 года. Лучшие поделки отправят в ГУ МВД России по Иркутской области для участия во втором этапе конкурса.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали курьера, помогавшего телефонным мошенникам.