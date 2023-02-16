Медсестра из Читы стала победительницей Всероссийского конкурса Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно прошел конкурс «Лучшая педиатрическая медицинская сестра». Так, одной из победительниц стала читинка Наталья Баженова. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Где-то в душе я, конечно, надеялась, надежда теплилась, но это было вообще неожиданностью, что я вот 1 место займу, ещё и поеду в Москву, то есть для меня это… Сама не ожидала, - прокомментировала сама Наталья.

В то же время коллеги Натальи считают, что это не неожиданность, а вполне заслуженная награда за ту работу, которую проделала победительница.

Поясняется, что награждение должно состояться 3 марта в Москве. Там победительницы конкурса получат заслуженные награда и услышат слова благодарности за свой многолетний труд, вклад в дело и преданность профессии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области стартует творческий конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа».Благотворительная акция проводится в регионе на протяжении 11 лет.