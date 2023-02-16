В Иркутской области двух мужчин осудят за контрабанду леса на 229 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным следкома Иркутской области, в период с марта 2015 года по июль 2018 года двое мужчин незаконно приобретали и перерабатывали древесину в виде пиломатериала на территории региона. После они сбывали это фиктивным иностранным компаниям. Об этом сообщает WEACOM.RU.

- В результате через границу экспортировали более 32 кубических метров лесоматериалов на общую сумму свыше 229 миллионов рублей, передает ведомство.

Следователи допросили круг свидетелей, изъяли и осмотрели документы, носители электронной информации, а также провели комплекс экспертиз.

Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники Иркутской таможни, ОЭБиПК Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, а также сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске задержали курьера, помогавшего телефонным мошенникам.