Стало известно, какой будет погода в Иркутске 17 февраля 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 февраля 2023 обещает быть без осадков. В городе сохранится переменная облачность и будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 17 февраля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 17 февраля 2023 ожидается с температурными показателями днем до -7…-9 градусов, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в норме – составляет 727 миллиметров ртутного столба, а вот влажность повышенная – 74%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 17 февраля 2023 будет с метелями в Тайшетском районе, а также с сильным ветром и снегом в остальных муниципалитетах.

Так, в южных районах скорость воздушных масс составит 5-10 м/с, на западе и севере области задувать станет с порывами до 15-19 м/с. Днем в Приангарье -6…-11, если небо закроют облака, похолодает до -16…-21.

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