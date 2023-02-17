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НовостиОбщество17 февраля 2023 1:38

19 749 жителей Иркутской области получили знаки ГТО в 2022 году

По сравнению с 2021 число спортивных в регионе увеличилось
Мария КНЯЗЕВА
По сравнению с 2021 годом число спортивных в регионе увеличилось

По сравнению с 2021 годом число спортивных в регионе увеличилось

Фото: Тимур ХАНОВ.

Итоги минувшего года продолжают подводить различные ведомства в Приангарье. Накануне прокуроры региона на коллегии рассказали о своей работе в 2022 году. Сегодня, 17 февраля, интересными фактами поделились с КП-Иркутск в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- В 2022 году на знаки отличия нормативы комплекса ГТО выполнили 19 749 жителей региона, - отметили специалисты. - Количество тех, кто получил значки, по сравнению с 2021 годом, выросло более чем на 5.6 тысяч человек.

А это означает, что все больше сибиряков встают на путь здорового образа жизни и уделяют в своем расписание время не только работе, но и спорту. Напомним, у каждого возраста в системе получения знаков «Готов к труду и обороне» свои нормативы. «Комсомолка» рассказывала, что нужно сделать, чтобы получить почетный знак в Иркутске - подробности.

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