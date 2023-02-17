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НовостиОбщество17 февраля 2023 1:52

Инспекторы выявили 5 нарушений у водителя автобуса во время скрытой проверки в Иркутске

Проверка общественного транспорта в областном центре продолжится
Мария КНЯЗЕВА
Инспекторы выявили 5 нарушений у водителя автобуса во время скрытой проверки в Иркутске

Инспекторы выявили 5 нарушений у водителя автобуса во время скрытой проверки в Иркутске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре сотрудники ГИБДД периодически проводят скрытые проверки соблюдений правил дорожного движения. Сейчас в регионе проходит операция «Автобус», в рамках которой следят, как ездят по городским улицам водители маршрутных автобусов и служб такси. Накануне после одного из таких рейдов в отношении водителя междугороднего автобуса было составлено пять протоколов о нарушениях. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

- Водитель высаживал пассажиров вне остановочного кармана, проехал на красный сигнал светофора, не показывал сигнал поворота, - рассказали инспекторы. – Также у него вовремя не пройден техосмотр.

Все нарушения были зафиксированы на камеру. Работодатель мужчины также получил сообщение о нарушениях. Отметим, что сегодня проверки на дорогах Иркутска будут продолжены.

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