Систему теплоснабжения полностью реконструируют в Зиме к августу 2024 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В городе Зима жилые дома и соцобъекты планируют подключить к Ново-Зиминской ТЭЦ. В настоящее время большинство из них отапливается с помощью котельных. Эти изменения помогут решить проблемы со стабильностью теплоснабжения и экологией. Воздух здесь считается самым загрязненным в регионе.

Проект реконструкции зиминской системы теплоснабжения рассчитан на 2 этапа. К реализации первого приступили в 2022 году, в том числе работы по строительству и обновлению коммуникаций. Второй – подключение потребителей. По словам компании-подрядчика, первый этап будет завершен до конца этого года, весь проект – к августу 2024 года.

Напомним, ранее "КП-Иркутск" рассказывала о том, что в Зиме здание школы №10 на 352 места откроют в новом учебном году. Строительные работы начались 2020 году. Прежний объект, 1965 года постройки, не отвечал современным требованиям, предъявляемым к таким учреждениям.