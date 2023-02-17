Около 5000 деревьев высадят в бухте Песчаной на месте погибшего леса Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Четыре гектара земли в бухте Песчаной на Байкале расчистили для высадки саженцев. Вскоре на месте погибшего леса появятся молодые деревья. Работы проведут весной, когда установятся плюсовые температуры. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Еще осенью погибшие деревья были собраны в валы, для последующего сжигания: другого способа утилизации этой древесины нет, так как автомобильная дорога в Песчаную отсутствует, а по льду вывозить ее небезопасно, - рассказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев. - Сейчас, когда набран определенный уровень снежного покрова, валы будем сжигать.

В планах: высадить около 5000 саженцев. Образовавшаяся зола будет удобрением для новых поколений деревьев. Традиционно расчистку территорий в Прибайкальском национальном парке проводят весной и осенью. В этом специалистам помогают волонтеры.

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