39-летний мужчина погиб в страшном ДТП с фурой в Иркутской области

Пассажира иномарки госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария произошла в Шелеховском районе. Накануне вечером, 16 февраля, на 35 километре автодороги «Р-258 Байкал» столкнулись фура и иномарка. За рулем Audi находился 39-летний мужчина. Из-за серьезных травм он скончался на месте ДТП. Его 34-летнего пассажира удалось спасти, его госпитализировали медики скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- 41-летний водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом не пострадал, - отмечают в ведомстве.

Полицейскими по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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