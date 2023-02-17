39-летний мужчина погиб в страшном ДТП с фурой в Иркутской области

Пассажира иномарки госпитализировали.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Страшная авария произошла в Шелеховском районе. Накануне вечером, 16 февраля, на 35 километре автодороги «Р-258 Байкал» столкнулись фура и иномарка. За рулем Audi находился 39-летний мужчина. Из-за серьезных травм он скончался на месте ДТП. Его 34-летнего пассажира удалось спасти, его госпитализировали медики скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
- 41-летний водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом не пострадал, - отмечают в ведомстве.
Полицейскими по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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