Мужчин, которые украли деньги у мошенников, задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Каких только преступников не задерживают полицейские. В этот раз наручники защелкнулись на запястьях мошенников, которые пытались нажиться на своих "коллегах". Их задачей было забрать деньги у жертвы обмана, но курьеры решили не делиться с "заказчиками" и оставить все украденное себе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснили сотрудники полиции, жительнице Иркутска телефонные аферисты сообщили легенду о попавшей в аварию внучке. Рассказав о якобы серьезных последствиях, злоумышленники потребовали все сбережения пенсионерки для того, чтобы на родственницу не завели уголовное дело. После этого сообщили, что вскоре приедет курьер и заберет всю сумму - 100 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Горе-напарников задержали оперативники. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, ранее телефонная аферистка выманила больше 200 тысяч рублей у 11-летнего мальчика из Иркутска. Позвонив на стационарный телефон, она поняла, что ребенок дома один. Женщина уверила его, что родители устроили ДТП и попали в больницу. Чтобы их не арестовали, были необходимы все деньги, что есть в квартире. Напуганный школьник послушал мошенницу и передал сверток с банкнотами "курьеру".

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