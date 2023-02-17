Водитель и двое пассажиров машины скорой помощи пострадали в ДТП под Шелеховом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около девяти часов на трассе в двух километрах от города Шелехов произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв, сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», двигался в сторону города Иркутска. При выполнении маневра «разворот», он допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем скорой медицинской помощи «УАЗ», за рулем которого находился 64-летний мужчина, - пояснили в ведомствах.

Водитель скорой и двое его пассажиров, мужчина и женщина, получили травмы. Доврачебную помощь им оказали сотрудники Росгвардии, ставшие свидетелями аварии. Отмечается, что в момент столкновения в салоне пациентов не было. Владелец иномарки и его 36-летний пассажир, по предварительной информации, не пострадали.

Прокуратура Иркутской области проконтролирует проверку, организованную полицией в связи с происшествием.

Напомним, ранним утром 17 февраля в селе Мамоны Иркутского района на пожаре погибли пять человек. Их тела во время тушения нашли спасатели. Дознаватели МЧС установили предварительную причину произошедшего. Огонь начал распространяться по квартире от кровати хозяина, который часто курил. При этом в комнате был установлен пожарный извещатель, но сибиряк его выключил, чтобы тот не срабатывал из-за дыма от сигарет.

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