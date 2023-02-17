В Братской больнице начал работать мультиспиральный компьютерный томограф. Фото: минздрав Иркутской области

Мультиспиральный компьютерный томограф начал работать в Братской городской больнице № 3. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

- Аппарат МСКТ начал работать в Братской городской больнице № 3. Его приобрели за счет средств регионального бюджета по программе «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, - говорят в минздраве.

Со слов исполняющего обязанности министра здравоохранения Иркутской области Антона Шелехова, стоимость аппарата составила 40 миллионов рублей.

Этот аппарат обеспечивает высокую производительность и функциональность системы, возможность проведения не только рутинных, но и неврологических и сосудистых исследований.

На новом аппарате проходить исследования ежегодно смогут свыше четырех тысяч человек.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что за минувшие сутки в Иркутской области коронавирусом заболели еще 167 человек.